Ahmet Taşgetiren: Ak Parti Hükümeti, ana muhalefetin ‘Adalet hatırlattığı’ bir yönetim haline de gelmemeliydi

“Hukukçu diyor ki” başlıklı bir yazı yazdım, hukuk derdi olmayıp da “yargılayıp asma” şehvetine tutulmuş bazı çevreler kıyameti kopardı.

Ama “Adalet” Ak Parti’nin belki de “Aklığı”nın garanti belgesi olarak isminin ilk kelimesi olmuştu: Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu partinin kurucu babaları sadece “Kalkınma” ile yetinebilirler miydi? 28 Şubat’ın yargı kıyımlarından sonra… Adalet bu kadronun sembol mefhumu idi.

Ak Parti “Adalet sorunlu” hale gelemezdi.

Artı Ak Parti Hükümeti, kendisine ana muhalefetin “Adalet hatırlattığı” bir yönetim haline de gelmemeliydi.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı