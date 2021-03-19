Ahmet Taşgetiren: AK Parti camiasına söylüyorum; MHP politikaları Türkiye’yi bölünmeye götürür

Ak Parti camiasına söylüyorum:

-Mahcupsunuz, sevinçli değilsiniz, heyecan duymuyorsunuz, savunmadasınız. Geldiniz MHP politikalarına saplandınız ve bunun Türkiye’ye hayrı olmadığını, üstelik dünyadaki kötü niyetli odakların hesaplarına hizmet edeceğini biliyorsunuz. Ve yine biliyorsunuz ki şayet Kandil’in, İmralı’nın ve de onlarla iltisaklı Kürt siyasetinin -ayrılıkçı- bir hedefi varsa, bu politikalar tamamen ona hizmet eder. Bu politikalar ayrılıkçı olmayan insanların bile damarına basar, içini daraltır, aidiyet bilincini törpüler, çarpık mesajlara daha duyarlı hale getirir.

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-Bir kere daha yazayım: MHP politikaları Türkiye’yi bölünmeye götürür.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı