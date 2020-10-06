Ahmet Taşgetiren: ‘Adalet’ misyonunu öne çıkaran bir siyasi hareket oluşsa, ‘Neden ki’ diye sorulmaz

Adalet ve Kalkınma Partisi kurulmadan önce Türkiye’nin ne kadar ‘Adalet’e ihtiyacı varsa, bugün de aynı oranda, belki daha çok ihtiyacı var. Yani şu anda yeniden ‘Adalet’ misyonunu öne çıkaran bir siyasi hareket oluşsa, “Neden ki?” diye bir soru sorulmaz. Nitekim Ak Parti’nin içinden çıkan iki parti (Gelecek ve DEVA) yanında aynı toplumsal zemine hitap eden üçüncü partinin (Saadet) de ana söylemleri ‘hukuk ve adalet’ üzerine…

Avrupa Birliği, ‘İslamcı’ kökenden gelen bir kadroya ‘hukuk devleti’ misyonuyla yola çıktığı için kredi açmıştı. Şimdi aynı AB, Türkiye’nin geldiği noktayı ‘hukuk devletinden uzaklaşma’ olarak görüyor.

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AB çevreleriyle olan çıkar zıtlaşmalarına hep birlikte karşı koyalım, ama ‘hukuk devleti’ sorgulamalarına ne diyeceksiniz?

İçerdeki feryatlara ne diyeceksiniz?

‘Adalet misyonu’ nereye gitti?

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Ahmet Taşgetiren’in yazısı