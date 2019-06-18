Ahmet Taşgetiren: ABD, ‘Türkiye isterse başka ittifaklar içine girsin’ noktasına mı geldi?

Amerika iki şeyi hesap etmiş olabilir:

Bir: Biz bu bilek bükme ile Türkiye’ye (Tayyip Erdoğan’a) boyun eğdiririz.

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İki: Ya boyun eğerler ya da istiyorlarsa Rusya’nın yanına gitsinler.

‘Türkiye’ye S-400 olayında boyun eğdirme’nin, bundan sonra her işte boyun eğdirebilme imkanını vereceği, tam da bu sebeple Türkiye’nin böyle bir şeye asla razı olmayacağı açıktır.

O zaman?

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O zaman ikinci ihtimale mi oynuyor Amerika?

Yani Türkiye’yi ‘müttefik’ olarak gözden çıkardı, “İsterse başka ittifaklar içine girsin” noktasına mı geldi?

Ne diyeyim… Amerika aptallık ediyor, alçaklık ediyor, her şeyi yapıyor. AB çok daha iyi oynamıyor. (7’lerin Doğu Akdeniz kararı) Kimi İslam ülkelerinin beynini çaldılar. İdlip’te de kendisi ile en yakın oynadığımız yerde Rusya ile rahat değiliz.

Oyunun sonunu görerek oynamak, devlet yönetimindeki basiretin kalitesini gösterir.

Dileyelim Amerika aptallığı ile kalsın, sonunda pişmanlıkları oynasın, biz Türkiye’nin zaferini konuşalım.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı