Ahmet Taşgetiren: ABD-Türkiye iletişimi hassas ama gerilimin günden güne yükseldiği bir dengede

Amerika ile “Suriye’de Esed devrildikten sonra iktidara kim gelecek?” sorusu sorulduğundan beri ayrı yerlerdeyiz.

Amerika işi nasıl toparlarım arayışı içinde takla atıp duruyor. Bölge ülkelerinde ümüğünü sıkabildiği kadrolarla İsrail güvenliği ekseninde bir yapılanma oluşturmaya çalışıyor.

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Türkiye de Amerika’nın ihmal edilemeyecek bir güç odağı olduğunu görmezden gelmiyor. Buna rağmen, kendi güvenliğini şu veya bu takvimde tehlikeye atacak bir sürece göz yummaya razı değil.

Şu anda iletişim bu hassas ama gerilimin günden güne yükseldiği bir dengede sürüyor.

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Amerika “Biz burada iken Türkiye Fırat’ın doğusuna harekatı göze alamaz” gibi bir hesap hatasına düşmemeli. Türkiye’nin “Beka kaygısı”nı besleyen her türlü tavrın düşmanca görüleceği gayet açıktır.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı