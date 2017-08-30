Ahmet Taşgetiren: 25 Eylül’de referandum yapılsa, Bahçeli ordu mu gönderirdi Barzani’nin üstüne

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Ama bize en yakın, belki bizi en çok etkileyecek olan unsur bölgedeki Kürt varlığı.

Kuzey Irak’taki Kürtler’le bozuşmak, şüphesiz onlar için iyi değil. Ama bizim için de iyi değil.

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Suriye’deki Kürtlerle bozuşmak onlar için iyi olmaz, ama Türkiye için de iyi olmaz.

Biliyoruz ki bölgedeki Kürt varlığı ile olan bütün ilişkilerimiz bizim içimizi de etkiler.

“Bağımsızlık referandumu savaş sebebi” gibi bir yaklaşımı, MHP ile kritik işbirliği gerçeğine rağmen, Başbakan Yıldırım’ın “Olur mu öyle şey!” şeklinde cevaplandırması, Bahçeli’nin söyleminin sürdürülebilir olmaması ile alakalıdır. 25 Eylül’de referandum yapılsa, Bahçeli ordu mu gönderirdi Barzani’nin üstüne, ondan sonrası ne olurdu?

Her halükarda bölge için en kritik meseledir Kürt meselesi.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı