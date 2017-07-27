Ahmet Taşgetiren: 2019 için ‘Kırılma noktası’ tanımlaması boş değil

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Kendini yenileme… Metal yorgunluğunu aşma… Birbirine çalım atmaktan kaçınma…Birbirini sevme… Milletle irtibatın kesilmemesini sağlama… 80 milyona ulaşmayı hedefleme… Statükoya teslim olmama… Kılıcı önce nefislere çalma anlamında cihad…

Bunlara işaret ediyorErdoğan.

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Bunlara dair gözlemleri olmasa altını çizmez gibi düşünülebilir.

Sözlerinin bir yanında “Herkes kendisini düzeltmezse biz icabına bakarız” gibi bir ikaz- tehdit de var. Bu ikaz-tehdit, Tayyip Erdoğan’dan geliyorsa, kıymet-i harbiyesi kesinlikle olur. Ancak yapı büyük, dev bir teşkilat söz konusu, artı devletin tamamı. Bu büyük mekanizmayı doğru bir şekilde işletmek söz konusu.

Ve bunu 2 yıl gibi bir süreye sığdırmak söz konusu.

Ve bunları, içerde – dışarda keskin bir mücadelenin seyrettiği zamanda yapmak söz konusu.

2019 için “Kırılma noktası” tanımlaması boş değil. “Kaygı” duyulsa da yabana atılamaz.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı