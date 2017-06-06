Ahmet Taşgetiren: 10-20 yıl içinde Türkiye sınırında bir PYD/YPG yapılanması oluşur

YPG “babasının hayrına” ABD planlaması içinde katılmıyor Rakka operasyonuna…

ABD’nin muhtemel başka planına umut bağlayarak hareket ediyor.

Belki 10, 20 yıl Türkiye’ye saldırmaz YPG. Amerika da, onlara verdiği silahları bir şekilde kontrol altında tutar. Ama bu 10-20 yıl içinde Türkiye sınırında bir PYD/YPG yapılanması oluşur.

Bu 10-20 yıl içinde Irak’taki Kürt yönetiminin PKK ile ilişkisi ne olur, Sincar ne olur, bir soru. Bunların Türkiye’ye yansıması ne olur, bir soru. Amerika o zaman Türkiye’ye ne der, bir soru.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı