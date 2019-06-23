Ahmet Tan: Yasağın siyaseti oylanacak bugün

Seçim siyaset için; ama siyaset yasak bugün.

Yasağın siyaseti oylanacak.

Ama soyut konuşmak-yazmak hatta şarkı söylemek bile serbest:

“İstanbul’u sevmezse gönül aşkı ne anlar?!”

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Soyutun soymakla ilgisi yok, derin fikirlerle alakası çok.

ABD’nin 3. Bakanı Thomas Jefferson (1801-1809) iki yüz küsur yıl önce demiş ki: “Halk, iktidardan korktuğu zaman tiranlık; iktidar halkdan korktuğu zaman özgürlük vardır!”

Sadece politikacılar değil ihtilalciler de açık sözlü ve içten konuşurlar. Che Guevara’nın (1928-1967) gerçekçiliği benim diyen politikacıda yoktur:

“Ben kurtarıcı değilim. Kurtarıcıdiye bir şey yoktur. İnsanlar kendilerinikurtarırlar.”

Ahmet Tan’ın yazısı