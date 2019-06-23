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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Tan: Yasağın siyaseti oylanacak bugün

Seçim siyaset için; ama siyaset yasak bugün. 
Yasağın siyaseti oylanacak. 
Ama soyut konuşmak-yazmak hatta şarkı söylemek bile serbest: 
“İstanbul’u sevmezse gönül aşkı ne anlar?!”

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Soyutun soymakla ilgisi yok, derin fikirlerle alakası çok. 
ABD’nin 3. Bakanı Thomas Jefferson (1801-1809) iki yüz küsur yıl önce demiş ki: “Halk, iktidardan korktuğu zaman tiranlık; iktidar halkdan korktuğu zaman özgürlük vardır!” 

Sadece politikacılar değil ihtilalciler de açık sözlü ve içten konuşurlar. Che Guevara’nın (1928-1967) gerçekçiliği benim diyen politikacıda yoktur: 
“Ben kurtarıcı değilim. Kurtarıcıdiye bir şey yoktur. İnsanlar kendilerinikurtarırlar.”

Ahmet Tan’ın yazısı

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