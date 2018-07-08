Ahmet Tan: Numarasız cumhurbaşkanı numarası

Sahi, Tayyip Bey, “13. Cumhurbaşkanı” sıfatını neden kaldırttı? Yoksa, tövbe tövbe, Hıristiyanlar gibi o da mı uğura – uğursuzluğa inanıyor. Oysa, bizler yüzde 99’uz ve elhamdülillah Müslümanız, halin icabına göre de laikiz.

İslamda uğurlu – uğursuz diye bir anlayış yoktur. “Bismillah’ı çektiğin” anda her şey hayıra ve uğura tebdil olur.

Demek ki onlara göre, yine de sağlama almak gerekiyormuş. Hem böylece bir taşla iki kuş: TC’nin 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ise… RTE Cumhuriyeti’nin 1. Cumhurbaşkanı da Recep Tayyip…

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TBMM’nin yardım ve yataklığında YSK’nin çektiği, “numarasız cumhurbaşkanı numarası”nın özü budur.

13. sıfatını silmek de, mühürsüz oyları geçerli saymaktan beter bir numaradır!

Ahmet Tan’ın yazısı