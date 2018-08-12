Ahmet Tan: Hacıların Suudi topraklarında dolar harcaması, Haçlı komutanı Trump’a hizmet demektir

Dolar üzerinden ödeme yapan Türk hacıları, ucuzlayan TL yüzünden kazançlı duruma geçtiler. (Hacı sayısı kura ile belirleniyor. Her yıl ortalama 70 bin kişi kura ile hacı oluyor. 400 bin kişi de umreye gidiyor. Ödemelerin tümü dolar ile yapılıyor.)

Hem de organizasyonun önemli bölümü ile hac kuralarını belirleyen Diyanet İşleri de dolarları topluyor.

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Hac maddi – manevi fedakârlığa dayalı bir ibadet. İbadetin mükafatını eğer hacılarımız TL miktarı üzerinden görürlerse yaşadılar. Bu yıl en az yüzde 40’a varan bir kazanç sağlayacaklar. Ama bu ülkenin alın teri göz nuru TL’leri dolara çevirip Suudi topraklarında harcarlarsa veballeri ağır olacak.

Bir papazı bahane edip ülkemize dolar Üzerinden Haçlı Seferi düzenleyen Trump’a, istemeden yardım ve yataklık yapmış olacaklar. Bunun kefaretini Kâbe’yi 7 kez değil 777 kez tavaf etseler ödeyemezler.

Yastık altlarındaki dolarları Türk bankalarına yatırmak yerine Suudi topraklarında harcamak demek, şu anda ekonomik savaş verdiğimiz Doların Haçlı Komutanı Trump’a hizmettir. Artık girdiğimiz bu ekonomik savaşın Başkomutanı olan Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bir açıklama yapmalıdır.

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Ahmet Tan’ın yazısı