Ahmet Tan: Bedeli yetmeyenler krediye başvurur, bankacılık sistemi kurtulur, bekamız da tavan yapar

Askerlik çağına giren genç sayısı her yıl 250 bin dolayında.

İktidar, rızkını her biri borç harç 31 bin küsur TL ödemeye hazır bu on binlerce gençten çıkarmak için avuçlarını ovuşturarak bekliyor.

Külliye ise belli ki yan gelip yatma yeri olmuş. Danışman beylerden de fikir namına tık yok!

Oysa askerlik, genç kızlarımız için de zorunlu hale getirilse, hem cinsiyet eşitliği sağlanmış olur, hem de bedelli ödeyeceklerin sayısı yüzde 100 artar.

Bedeli yetmeyenler kredi için bankalara başvurur. Bankacılık sistemi kurtulur. Bekamız da tavan yapar.

Ahmet Tan’ın yazısı