Ahmet Takan: Yıldırım, Berat ve Bilal ile muhatap olmak istemiyor

Yok efendim, Binali Yıldırım protokolde yer sıkıntısına düşmüş… Yok efendim, ilçe belediye başkan adaylarının kendisine danışılmadan belirlenmesine çok bozulmuş…Vs..Vs.. Bazıları doğru, bazıları yanıltıcı bilgiler..

Olayın aslı şu; saray kaynaklarından ulaştığım bilgilere göre, Binali Yıldırım’ın, Erdoğan’ın belirlediği ilçe belediye başkan adaylarına pek öyle bir itirazı yok. Sadece bazı ilçe belediye başkanlıklarına kendine yakın isimleri oturtmak için pazarlık yapıyor, ısrarcı oluyor. Bir de belediye meclis üyelerinin belirlenmesinin kendisine bırakılmasını istiyor. İşte büyük kriz de tam bu noktada çıkıyor.

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Yıldırım, “Belediye meclis üyelerini ben belirleyim” deyince Erdoğan da “O zaman Berat Albayrak ve Bilal Erdoğan ile beraber çalışın. Onlarda da isimler var” cevabını veriyor ve beklemediği bir tepki ile karşılaşıyor: “Beni Berat ve Bilal ile muhatap etmeyin. Siz ne emrederseniz ben onu yaparım. Ama onlarla pazarlığa girmem.”

Ahmet Takan’ın yazısı