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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Türkiye Cumhuriyeti aşiret kültürü ile yönetiliyor

Anayasa yazıda kalmış!.. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aşiret kültürü ile yönetiliyor. Dikkatle bakın!..

Cemal Kaşıkçı cinayeti ve benzeri tüm olaylar tek adam ve onun yeminli adamları üzerinden yürüyor. Geride kalanlar figüran oldu!..

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Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere “devlet” diye bildiğimiz tüm organlar tutanak memurluğu bile yapamıyor. Devlet aklı, devlet hafızası… Yerinde yeller esiyor…

Bazı çevreler komik bir şekilde “Erdoğan sırtını devlete dayadı” diye polemik yapıyor. Doğru!.. Balgat’daki elinden televizyon kumandası düşmeyen  Doktor Devlet’e…

Ahmet Takan’ın yazısı 

 

 

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