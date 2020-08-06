Ahmet Takan: ‘Zillet ittifakı’, ‘FETÖ’nün kraliçesi’ diyeceksin, sonra ‘Eve dön’ öyle mi?

Tam da CHP’den kopma hazırlıkları yapan Muharrem İnce’ye dikkat kesilmişken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den, İYİ Parti lideri Meral Akşener’e ‘eve dön’ çağrısı geldi. Çarşı pazar iyice karıştı…

Her satırını çok dikkatle okumak lazım. Kestirmeden söyleyeyim; üzerinde çok iyi çalışılmış bir metin!.. Buram buram saray kokuyor. Bana öyle geliyor ki, Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan’ın bir ricasını daha kıramamış!..

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“Zillet İttifakı” diyeceksin… PKK işbirlikçiliğiyle suçlayacaksın… “FETÖ’cüler” diye bas bas bağıracaksın… “FETÖ’nün kraliçesi” diyeceksin… “İpsizler” diye hakaret edeceksin… Bir hanımefendinin namusuna dil uzatamaya varacak kadar şirazeden çıkacaksın… Sonra “eve dön”… Öyle mi?..

Ankara’da yeni denklemlerin formülleri üzerinde deriin çalışmalar yapılıyor. Şu satırı sakın ola sağa sola çekmeyin!.. Tanıdığım Meral Akşener’in gizli kapaklı ajandası yoktur. Akşener, tek bir denklemi bilir ve tanır; ülkenin bölünmez bütünlüğü…

Ahmet Takan’ın yazısı