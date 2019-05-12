Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Yine kahpelik yaptınız, sefil hamam böcekleri

Yine kahpelik yaptınız!..

Karakterinize yakışır şekilde pusu kurdunuz. Mertçe değil namertçe dövüşmeyi tercih ettiniz. Yavuz Selim Demirağ’ın kafasına  kafasına beyzbol sopaları ile giriştiniz.Hem de 1’e karşı 7 ile!.. Sonrada ağababalarınızın sizler gibi  kiralık olan arabasının içine tıkışıp tüydünüz…

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Öldüresiye dövüp, korkuttuğunuzu mu sanıyoruz?..

Sindirdiğinizi mi düşünüyorsunuz?..

Gerçekleri anlatmayı bırakıp iktidar yalakası olacağımızı mı  hayal ediyorsunuz?..

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Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytanın  safında mı yer alacağımızı hesap ediyorsunuz?..

Sefil hamam böcekleri!..

Ahmet Takan’ın yazısı

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Domuzlar, domuzlar!

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Yazar Pınar Öğünç: Beter bir mevsimin mahsulü Beterotu

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