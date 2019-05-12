Ahmet Takan: Yine kahpelik yaptınız, sefil hamam böcekleri

Yine kahpelik yaptınız!..
Karakterinize yakışır şekilde pusu kurdunuz. Mertçe değil namertçe dövüşmeyi tercih ettiniz. Yavuz Selim Demirağ’ın kafasına kafasına beyzbol sopaları ile giriştiniz.Hem de 1’e karşı 7 ile!.. Sonrada ağababalarınızın sizler gibi kiralık olan arabasının içine tıkışıp tüydünüz…
Öldüresiye dövüp, korkuttuğunuzu mu sanıyoruz?..
Sindirdiğinizi mi düşünüyorsunuz?..
Gerçekleri anlatmayı bırakıp iktidar yalakası olacağımızı mı hayal ediyorsunuz?..
Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytanın safında mı yer alacağımızı hesap ediyorsunuz?..
Sefil hamam böcekleri!..