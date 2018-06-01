Ahmet Takan:  Verilecek esas taviz siyasi, bu da çözüm sürecinin yeniden başlatılması

Verilecek esas taviz siyasi. Bu da çözüm sürecinin yeniden başlatılması. Türkiye önümüzdeki günlerde tekrar çözüm süreci ile karşı karşıya kalacak tekrar görüşmeler başlayacak. Bizden bekledikleri esas taviz bu.

Bunu şimdi kimse söylemiyor. Bunun sinyalleri geliyor ama susuluyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bunun için getirildi. Bunun alt yapısıydı. Bunun üzerine yeni çözüm süreci binecek ve Türkiye eyalet modeline zorlanılacak. İngiltere’de olan bu.

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Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD ziyareti öncesinde iktidar sözcülerinin güya Suriye için hep bir ağızdan seslendirdiği “kentlerin yerel halklar tarafından yönetilmesi” sizce neyin işareti?.. Neyin alt yapı çalışmaları?.. Hâlâ anlayamadıysanız, yakın tarihimizin sayfalarını bir zahmet karıştırıverin!..

Ahmet Takan’ın yazısı