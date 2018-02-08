Ahmet Takan: Vatikan’a ne kadar bağış yapıldı?

Saray kaynaklarıyla yaptığım görüşmelerde çok ilginç bir ayrıntıya daha ulaştım. Papa görüşmesinin gerçekleşmesi için örtülü ödenekten Vatikan’a bağış yapıldığı…

Söylenene göre bu bağış, rutin bir prosedür. Yani Papa ile görüşmek isteyen ve talebi kabul edilen her devlet başkanına Vatikan’ın göstereceği bir adrese alt limiti 5 milyon dolar olan bir ödemede bulunması şart koşuluyor. Bu ödeme yapıldıktan sonra görüşme gerçekleşebiliyor. Kaynaklar, bir rakam telaffuz ettiler ancak elimde belgesi olmadığı için buraya yazamıyorum. O zaman soralım:

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* Vatikan’a ne kadar bağış yapıldı?..

* Adres neresi?.. Hangi, Hristiyanlığa hizmet eden kuruluş veya vakfa bu yardım yapıldı?..

“Millî ittifak” söylemlerinin gırla gittiği şu günlerde gerçekleri bilmek en tabii hakkımız!..

Ahmet Takan’ın yazısı