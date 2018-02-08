Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Vatikan’a ne kadar bağış yapıldı?

Share11
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 11

Saray kaynaklarıyla yaptığım görüşmelerde çok ilginç bir ayrıntıya daha ulaştım. Papa görüşmesinin gerçekleşmesi için örtülü ödenekten Vatikan’a bağış yapıldığı…

Söylenene göre bu bağış, rutin bir prosedür. Yani Papa ile görüşmek isteyen ve talebi kabul edilen her devlet başkanına Vatikan’ın göstereceği bir adrese alt limiti 5 milyon dolar olan bir ödemede bulunması şart koşuluyor. Bu ödeme  yapıldıktan sonra görüşme gerçekleşebiliyor. Kaynaklar, bir rakam telaffuz ettiler ancak elimde belgesi olmadığı için buraya yazamıyorum. O zaman soralım:

Reklam

* Vatikan’a ne kadar bağış yapıldı?..

* Adres neresi?.. Hangi, Hristiyanlığa hizmet eden kuruluş veya vakfa bu yardım yapıldı?..

“Millî ittifak” söylemlerinin gırla gittiği şu günlerde gerçekleri bilmek en tabii hakkımız!..

Ahmet Takan’ın yazısı 


Share11
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 11

SON HABERLER

Özel harekatçının tecavüzüne uğrayan kadın ölmek istedi: Sesimi kimse duymuyor

Mardin’de, sosyal medya üzerinden tanıştığı 24 yaşındaki özel harekat polisi B.K.’nin tecavüzüne uğradığını iddia eden ve korktuğu için şehri terk ettiğini söyleyen 21 yaşındaki M.B. yarın görülecek duruşma için geldiği kentte intihar girişiminde bulundu. Çok sayıda hap içtiği belirlenen ve tedaviye alınan M.B.’nin bilinci açıldı.

İstanbul için su kıtlığı uyarısı: 2030 itibarıyla daha da kötüleşebilir

  İstanbul için su kıtlığı uyarısında bulunan uzmanlar, durumun 2030 itibarıyla daha da kötüleşmesinden endişeli. BBC Türkçe’nin aktardığına göre Güney Afrika’nın Cape Town kenti, modern çağda içme suyu tükenen ilk büyük kent oldu. Uzmanlar, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 11 büyük kent için su kıtlığı uyarısında bulundu. Haberde, bir milyarı aşkın insanın içme suyuna ulaşamadığı ve 2,7 […]

İstanbul faturaları ödeyemiyor: 580 bin evin suyu, 493 binin de doğalgazı kesik

  İstanbul’da 580 bin evin suyunun, 493 bin evinse doğalgazının kesildiğini açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi: “Milyonlarca vatandaşın asgari ücretle çalıştığı ve açlık sınırının altında yaşadığı bir ülkede, vatandaşın en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakılmasını nasıl açıklıyorsunuz?” Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre gaz ve su kesintilerine ilişkin […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...