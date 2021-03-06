Ahmet Takan: Uzmanlara göre, böyle giderse F-16’larda aynı acı sonlarla karşılaşacağız

Sabıkalı helikopterin düşmesi sonucunda 11 koç yiğidimizi daha şehit verdik…

Mekanları cennet olsun…

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Uzmanlarla konuşuyorum;

1996’dan 2021’e… 25 yıl… Bu tip hava araçlarının ortalama ömrünün 30 yıl olduğunu söylüyorlar… Dahası, uçuş teknik şartlarını tek tek sıralayarak nasıl Allah’a emanet uçulduğunu anlatıyorlar… Böyle giderse F-16’larda aynı acı sonlarla karşılaşacağımızı kaydediyorlar.

Yanlış politikalar yüzünden F-35 programından nasıl şutlandığımızı tekrar tekrar yazmaya gerek var mı?..

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“Yatırım yapılmalı” diye avaz avaz haykırıyorlar…

Hazinenin parasını çarçur et… Döviz rezervleri ekside sürünsün!..

Kanal İstanbul’da inat et!..

“AKP iktidara gelmeden önce Türkiye’de televizyon, buzdolabı yoktu” de…

Kahraman Mehmetçiği uçan tabutlara bindir!..

Katar’lı Arapların yağmaladığı Kanal İstanbul’a para var… Mehmetçiğe gelince ceplerinde akrepler dolaşıyor!.. Mehmetçik’ten esirgedikleri para da babalarının parası olsa!..

Ahmet Takan’ın yazısı