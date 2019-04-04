Ahmet Takan: Tüm Türkiye’yi, içinde oturduğun Balgat dükalığına mı çevirmek istiyorsun?

“Öyle bir sistem inşa edilsin ki, sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin.”

Vay!..Vay!..Vay!.. Konuşana değil konuşturana bakın derler ya… Aynen öyle… Ancak, heybedeki büyük turbu faş etmeden önce soralım;

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Bunu, Van, Diyarbakır ve Mardin için de öneriyor musunuz?.. Zira, söylediklerinizden bu mana da çıkar. O zaman sizin önerdiğiniz düpe düz eyalet sistemi değil de nedir? Eyalet başkanlarını seçelim onlar da alt yöneticilerini seçsinler, öyle mi?..

Diktatörlük başka nasıl tarif edilebilinir acaba?..

Partinde demokrasinin tozunu bırakmadın. Şimdi de tüm Türkiye’yi, içinde oturduğun Balgat dükalığına mı çevirmek istiyorsun?.. Biz, Ülkücüler, Türk Milliyetçileri seni yakamızdan silkeledik attık. Büyük Türk milletinin seni ve benzerlerini de yakasından tamamıyla silip atacağı günler yakındır. Tarihi gerçektir, değişmez ve değiştirilemez; diktatörler sonlarını kendi elleriyle hazırlarlar!..

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Ahmet Takan’ın yazısı