Ahmet Takan: Trump, ‘S-400’lerden vazgeçeceksiniz’ diye kestirip atmış

Saraya yakın kaynaklardan (Trump-Erdoğan) telefon görüşmesinin perde arkasını öğrenmeye çalıştım. Zaten, R. Erdoğan’ın dün IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkûmdur” sözleri önemli bir göstergeydi… Telefon görüşmesinin pek iç açıcı geçmediği, istenilen verimin elde edilemediği yönünde… Kaynağım, ‘komisyon kurulsun’ teklifine Trump’ın olumlu cevap vermediğini söyledi. Dahası, Trump, “S-400’lerden vazgeçeceksiniz” diye kestirip atmış. Vazgeçme karşılığında, Suriye’de güvenlikli bölge, Irak, F-35’ler, Patriotlar gibi kriz maddelerinde ‘şunu yaparız, bunu yaparız’ gibi konulara hiç girmemiş. Anlayacağınız, Trump, pazarlık kapısı bile aralamamış!.. Çok can sıkıcı bir görüşme olmuş. Dün sarayda yüzler pek asıktı…
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