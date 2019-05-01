Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Trump, ‘S-400’lerden vazgeçeceksiniz’ diye kestirip atmış

Saraya yakın kaynaklardan (Trump-Erdoğan) telefon görüşmesinin perde arkasını öğrenmeye çalıştım. Zaten, R. Erdoğan’ın dün IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda  yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkûmdur” sözleri önemli bir göstergeydi… Telefon görüşmesinin pek iç açıcı geçmediği, istenilen verimin elde edilemediği yönünde… Kaynağım, ‘komisyon kurulsun’ teklifine Trump’ın olumlu cevap vermediğini söyledi. Dahası, Trump, “S-400’lerden vazgeçeceksiniz” diye kestirip atmış. Vazgeçme karşılığında, Suriye’de güvenlikli bölge, Irak, F-35’ler, Patriotlar gibi kriz maddelerinde ‘şunu yaparız, bunu yaparız’ gibi konulara hiç girmemiş. Anlayacağınız, Trump, pazarlık kapısı bile aralamamış!.. Çok can sıkıcı bir görüşme olmuş. Dün sarayda yüzler pek asıktı…

Ahmet Takan’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

AKP’li yetkili: YSK’nın kararına göre ittifakın durumu belli olur

Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle AKP ve MHP’nin bir araya gelmesiyle oluşturulan Cumhur İttifakı’nda taraflar arasında son dönemde tansiyon artarken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerine itiraza dair kararının ittifakın kırılma yönünü belirlemesi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...