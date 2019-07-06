Ahmet Takan: Tosuncuk Antalya’da keyif mi yapıyor?

Bazen tek kare fotoğraf manşete değerdir. Altına iki satır haber yazmaya gerek bile bırakmaz. Haberciliğin temel esaslarındandır, “şeytan ayrıntıda gizlidir”..Haber fotoğraflarında da aynen böyledir…

Siz de benim gibi okumuşsunuzdur, “Çiftlik Bank davasında tutuklu sanık kalmadı” haberlerini!..YENİÇAĞ’ın genç başarılı foto muhabiri Alp Eren Kaya, dün odama heyecanla daldı. “Gördün mü abi”diye sordu. “Neyi?” dedim . “Sosyal medyada Tosuncuğun Antalya’da tatil yaptığına dair fotoğrafla dönüyor”dedi. Alp de bilir sosyal medya haberlerinden itina ile uzak durduğumu. Kaynağını gösterdi.Twitter’ın fenomen sayfası olan @atavrattroll sayfasıymış. Yaklaşık 450 bin takipçisi varmış. Bugüne kadar asparagasa hiç rastlanmamış. Üstelik sahte paylaşımları da ifşa ediyormuş. Alp Eren işinde çok ciddi ve titizdir. “Göster bakalım”deyince tek tek fotoğrafları ve ayrıntı karelerini açıp izah etti.Kırmızı bültenle aranan ve son görüntüleri Güney Amerika’da lüks içinde yaşarken görünen tosuncuğun, Antalya’da tatil yaptığı iddiaları kafama yattı. Belki, bu da bilinmiyordur(!) diye Alp Eren Kaya’nın anlatımıyla ADSIZ’da yer veriyorum;

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Ahmet Takan’ın yazısı