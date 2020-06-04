Ahmet Takan: Tayyar’ın tweetlerinden sonra gözler sarayın MHP’ye bakışına çevrildi

Peş peşe atılan 2 tweet, dün Ankara siyasi kulislerini hayli meşgul eden konulardan biriydi. Belki haberiniz olmamıştır… Kim bu tweetlerin sahibi?.. AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar.

Siyasi kulislerde görüş belirtenler, Tayyar’ın tweetlerindeki, sert ifadeler ve ”Darbe seçmeyeceksiniz”, “27 Mayıs’ı kutsayıp idamları alkışlayanlar…” satırlarının altını özellikle çiziyorlardı. Filmin sonunu görmek için sabırla beklemek gerekir ama yine de kulislerdeki iddiaları ana başlıkları ile özetleyim;

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— “Tayyip Erdoğan, swap hatları kurabilmek için batı ve ABD’ye yanaşıyor”.

— “Libya ve Suriye’de Rusya ile çatışmamız kaçınılmaz hale geldi. O yüzden Perinçek’e sopa sallanıyor”.

– “Perinçekçi kadroların Askeri Şura’da tasfiye edilebilmesi için ön hazırlık”.

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AKP tanıtım ve medya başkan yardımcısı Şamil Tayyar’ın tweetlerinden sonra gözler sarayın MHP’ye bakışına çevrildi.

Ahmet Takan’ın yazısı