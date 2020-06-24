Ahmet Takan: Soylu’nun sarayda odasının hazır olduğunu duydum

AKP ve saray açısından TBMM Başkanlığı’nda düğüm çözüldü ama kabine revizyonu çok çetrefilli bir noktada. Cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları konusunda sorun aşılamıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sarayda odasının hazır olduğunu duydum. Cumhurbaşkanına doğrudan bağlanması planlanan bazı bakanlıkların görev alanları ve yardımcılarının yetki alanları ile planlamalarda krizin aşılamadığı söyleniyor. Vee… AKP kulisleri, Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı yardımcılığında çok ısrarlı olduğunda ve bunu birinci yardımcılık şartıyla istediği konusunda ısrarlı. Nedeni ise “Binali Yıldırım, ‘ben Başbakan iken Fuat Oktay müsteşarımdı’ diyor” diye gösteriliyor.
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Financial Times Erdoğan’ın yeni ‘baş ağrısı’ dediği Yavaş’ın kampanyasını yazdı
Financial Times, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın salgından etkilenen dar gelirli aileler için ‘İyilik bulaşıcıdır’ sloganıyla başlattığı kampanyayı kaleme aldı. CHP’li belediyelerin topladığı bağışların yasal olmadığı gerekçesiyle durdurulduğundan bahsedilen yazıda, Yavaş için ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baş ağrısı’ ifadesi kullanıldı.
HDP’li Sancar: Nefes alamayan bütün toplum kesimleri için yürüdük
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP’nin yürüyüşüyle ilgili “Bu yürüyüş nefes alamayan bütün toplum kesimleri içindi. Gençler içindi, kadınlar içindi, emekçiler içindi, yoksullar içindi” diye konuştu. Sancar, baro başkanlarıyla da yürüyüşlerinden dolayı ‘gurur duyduğunu’ kaydetti.
Kılıçdaroğlu: Beni derinden sarsan olay TBB başkanının tutumu
Baro başkanlarının ‘Savunma Yürüyüşü’ne destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Beni derinden sarsan olay ise TBB başkanının bu olaya karşı takındığı farklı tutum” dedi.
İstinaf mahkemesi, Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasını uygun buldu
İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu. Kaftancıoğlu için Yargıtay yolu açık.
Siyasi ceza davalarına bakan mahkeme
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu yargılayan 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yapısı dikkate değer bir konu.