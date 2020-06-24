Ahmet Takan: Soylu’nun sarayda odasının hazır olduğunu duydum

AKP ve saray açısından TBMM Başkanlığı’nda düğüm çözüldü ama kabine revizyonu çok çetrefilli bir noktada. Cumhurbaşkanlığı yardımcılıkları konusunda sorun aşılamıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sarayda odasının hazır olduğunu duydum. Cumhurbaşkanına doğrudan bağlanması planlanan bazı bakanlıkların görev alanları ve yardımcılarının yetki alanları ile planlamalarda krizin aşılamadığı söyleniyor. Vee… AKP kulisleri, Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı yardımcılığında çok ısrarlı olduğunda ve bunu birinci yardımcılık şartıyla istediği konusunda ısrarlı. Nedeni ise “Binali Yıldırım, ‘ben Başbakan iken Fuat Oktay müsteşarımdı’ diyor” diye gösteriliyor.

Ahmet Takan’ın yazısı