Ahmet Takan: Son 15 gün içinde SADAT’çı Adnan Tanrıverdi neredeydi?

Dünyanın muhtelif yerlerinde darbeler meydana geliyor. Merak ediyorum; Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantı üstüne toplantı yapıyor mu? Bırakın bizleri!.. Acaba Cumhurbaşkanını bilgilendiriyor mu?.. Çok büyük bir merakım daha var;

Kurulun, güvenlik kanadında görev yaptığını bildiğimiz Adnan Tanrıverdi acaba bugünlerde nerede ve ne yapar?.. Son 15 gün içinde Adnan Tanrıverdi neredeydi?.. Herhangi bir ülkeye seyahati oldu mu? Oldu ise görevi neydi?.. Türkiye’ye döndü mü?.. Türkiye dışına çıktıysa, o gezisi turistik amaçlı mıydı?.. Resmi görev ile gittiyse içeriği neydi?.. Ankara’ya geldiyse, kamuoyunu bilgilendirmek için bir açıklama yapabilir mi?.. Eğer bu sorular boş ise (!) o da bizim gibi İstanbul’da oy saydırmayı mı izliyor?..

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Ahmet Takan’ın yazısı