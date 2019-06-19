Ahmet Takan: Sizleri bilemem ama Mursi benim şehidim değil!

Mursi, ölümünün ardından ‘şehit’ hatta ‘şehidimiz’ ilan edildi, en üst düzeyde katılımlarla yurt genelinde gıyabi cenaze namazları kılındı. Şimdi çıkıp açıklanmalı; bu olay iç politika için mi yoksa dış politika için mi kullanılıyor?.. Yoksa, her ikisi birden mi?.. Türkiye, S-400’den sonra İhvan paradigmasına hapsediliyor. Bu 2 paradigmaya neden mahkum ediliyoruz? Bunun bize ne faydası var?.. Dünyanın hiçbir ülkesinden hatta Araplardan buna benzer en ufak bir tepki gelmezken Türkiye’yi İhvan’a hapsetmek ne kadar akılcı?.. İslam’ı neden bu kadar siyasi çerçeve içine alıp, ‘dava’ deyip Türk milletini makul İslam yaşamından uzaklaştırıyorsunuz?.. Buna benzer tüm soruların tartışılması ve kamuoyunun aydınlatılması için TBMM devreye girmeli. Ama ne yazık ki TBMM devre dışı ve çalıştırılmıyor. Sizleri bilemem ama Mursi benim şehidim değil!.. Allah kendisine rahmet etsin. Diyebileceğim ancak bu kadar olur. Hele o iktidarda olduğu kısa sürede Mısır Parlamentosu’na gelen ve bir Müslüman olarak burada tekrar etmekten utanç duyduğum o sapkınlık yasalarını hatırladıkça dün gıyabi cenaze namazı kıldıran Diyanet İşleri Başkanı’na eleştirilerimi de kaleme almak istemiyorum!.. Fırsattan istifade, tekrar dantelli kefen giyip yollara düşen al yanaklı ihale tosuncuklarına da “Allah sizleri ıslah etsin” diyorum.
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