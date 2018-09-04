Ahmet Takan: Sıkışan AKP iktidarı, 2002-2007 ayarlarına geri dönme atakları yapmaya çalışıyor

Tüm bunlar size çok karmaşık gelmesin!.. Gitgide sıkışan AKP iktidarı, 2002-2007 yılları arasındaki ayarlarına geri dönebileceğine ilişkin ataklar yapmaya çalışıyor. Çok yakında aynı o yıllarda yapıldığı gibi yeni bir yalancı reform paketi ile karşı karşıya kalabiliriz. Aslında ne AB’nin umurunda Kopenhag kriterleri ne de ABD’nin umurunda insan hakları… Herkes Türkiye’den bir şeyler koparma, alacaklarını tahsil etme peşinde… ABD, gayriresmi yollardan sürekli kapısını çalan AKP iktidarına “Brunson serbest kalmadan hiçbir şey konuşmayız. Haydi güle güle” diyor. İktidar, yeni çark edişin kapılarını aralamaya çalışıyor.

İsmail Rüştü Cirit, adli yıl açılışında yaptığı konuşmadan dolayı çok pişman olabilir!..

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Ahmet Takan’ın yazısı