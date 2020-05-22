Ahmet Takan: Selvi’nin köşesinde İmamoğlu’nun cevabı yayımlanmayınca merak ettim…

Geçen hafta Abdülkadir Selvi, Hürriyet’teki köşesinde Ulaştırma Bakanı’nı konuk etti…
Bakan Bey, “Yalan söylüyor” diyerek İmamoğlu’nu “Yalancı” olarak tanımladı…
Siyasi ahlak açısından kabul edilemeyecek bu ithamı bir gazeteci/yazarın köşesine taşıması ise gazetecilik ilke ve ahlakı açısından kabul edilemezdi…
Bu köşede Selvi’yi o nedenle eleştirdim…
Selvi’nin köşesinde İmamoğlu’nun cevabı yayımlanmayınca merak ettim…
İBB Başkanlığı’na bir mesaj atarak bu konuyu sordum…
Ve az sonra okuyacağınız e-maili aldım…
“Sayın Abdülkadir Selvi’ye de bilgilendirme yapılmıştır. Bilgilendirme metni aşağıda yer almaktadır.”