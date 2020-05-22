Ahmet Takan: Selvi’nin köşesinde İmamoğlu’nun cevabı yayımlanmayınca merak ettim…

Geçen hafta Abdülkadir Selvi, Hürriyet’teki köşesinde Ulaştırma Bakanı’nı konuk etti…

Bakan Bey, “Yalan söylüyor” diyerek İmamoğlu’nu “Yalancı” olarak tanımladı…

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Siyasi ahlak açısından kabul edilemeyecek bu ithamı bir gazeteci/yazarın köşesine taşıması ise gazetecilik ilke ve ahlakı açısından kabul edilemezdi…

Bu köşede Selvi’yi o nedenle eleştirdim…

Selvi’nin köşesinde İmamoğlu’nun cevabı yayımlanmayınca merak ettim…

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İBB Başkanlığı’na bir mesaj atarak bu konuyu sordum…

Ve az sonra okuyacağınız e-maili aldım…

“Sayın Abdülkadir Selvi’ye de bilgilendirme yapılmıştır. Bilgilendirme metni aşağıda yer almaktadır.”

Ahmet Takan’ın yazısı