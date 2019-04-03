Ahmet Takan: Saray’daki kaynağım ‘Reis Ankara ve İstanbul yenilgilerini içselleştirmiş görünüyor’ dedi

Seçimi kaybetmelerine rağmen, AKP’nin hâlâ Ankara ve İstanbul’da devam ettirdiği boş tantana neyin nesi?.. Hâlâ bağırıp, çağırıp, ağlayarak neden itiraz ediyorlar?.. Bildiğim cevapları sıralayayım.

1- AKP il başkanları ve Genel Merkez yöneticileri yaptıkları bu nafile çıkışlarla hem Erdoğan’ın hışmından kurtulmayı hem de koltuklarını kurtarmayı düşünüyorlar. İtirazlardan sonuç alamayacaklarını biliyorlar.

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2- Özellikle İstanbul’da yoğunlaşan AKP itirazlarının arkasında bambaşka bir gerçek de var. Saray’daki bir kaynağım şöyle anlattı; “Reis, seçim gecesi ertesi külliyedeki odasına girerken de çıkarken de kimseye selam vermedi. Hal hatır bile etmedi. Suratı çok asık ve sinirliydi. Reis, ne zaman odasında çıksa koridordaki kişilere dahi selam verir, hal hatır eder ve ellerini sıkardı. Bu sefer yapmadı. Ama, Ankara ve İstanbul yenilgilerini içselleştirmiş görünüyor. Kabul edemeyen, şiddetle itiraz eden 2 kişi var, Berat Albayrak ile Bilal Erdoğan. Biraz da onların gazına geliyor diyebilirim. O yüzden tekrar İstanbul’a döndü. İstanbul’u kaybetmeyi içine sindiremeyenlerin başında Berat Albayrak ile Bilal Erdoğan geliyor.”

Ahmet Takan’ın yazısı