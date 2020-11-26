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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Saraydaki kaynağım ‘Günlük vaka sayısı 80 binin altına hiç düşmedi’ dedi

Her gün açıklanan rakamların artık doğru olmadığı ayan beyan ortada… Mızrak çuvala sığmıyor… Ve o mızrağın ucu sürekli garibanlara batıyor.Uzmanların açıklamasına göre, sadece İstanbul’da günlük vaka sayısı 10 bin civarında… Son açıklanan rakamlarla Türkiye günlük koronavirüs ölümlerinde dünyada 11. sıraya yükseldi. Vaka ve hasta sayısı ise rekor üstüne rekor kırıyor.

Saraydaki kaynağımla konuşurken, “Külliye’ye verilen bilgilere göre, son bir haftadır Türkiye’de günlük vaka sayısı 75-80 binin altına hiç düşmedi” dedi. İstanbul için sayı 10 bin ise bu söylenen rakama inanmamak elde değil.

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Daha ne bekleniyor?.. Anlayamıyorum!..

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