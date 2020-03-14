Ahmet Takan: Saraydaki kaynağım, ‘Erdoğan’ı rahat bıraksalar parlamenter sisteme döner’ dedi

İç siyasi gelişmeleri konuştuğum saraydaki bir kaynağım, “Bak Tayyip Erdoğan’ı rahat bıraksalar, emin ol, o da bir yolunu bulup parlamenter sisteme geri döner. Ama içerdeki bir grup, ne zaman bu konuda olumlu bir hava esse derhal harekete geçip önlem alıyor. Gazetecileri tutuklanması olayına bir de bu gözle bak. Oluşan aşırı baskıcı ortama bak. İçerdeki çarpışmanın eseri” dedi.

Siyasi kulislerde, “Önümüzdeki yıl erken seçim olur” diyenler var… Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bilinen adayları sayanların dışında bir de “Bilinmeyen çok sürpriz bir aday Erdoğan’ın karşısına çıkarılacak“ iddiasında olanlar var… Yani; var da var!..

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İnşallah, koronavirüs ara tatili ülkemizin bu illetten kurtulması için faydalı olur… İnşallah, koronavirüs şoku siyasetçilerin ülke geleceği için akıllarını başlarına toplamalarına vesile olur…

Ahmet Takan’ın yazısı