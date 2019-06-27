Ahmet Takan: Saray’da yapılan iki çalışmada cumhurbaşkanının yetkilerinin ‘biraz kısıtlanması’ öngörülüyor

Erdoğan’ın “Başlattık” dediği çalışmaya dönelim tekrar. Saray’daki kaynaklarıma “Ne oluyor?” diye sorduğumda beni hayrete düşüren cevaplar aldım. Kısmi ambargolu anlatılanlardan özet:

İki çalışma yapılıyor saray bünyesinde, İlki, “rasyonel parlamenter sistem” diye adlandırılıyor. Bu çalışmanın tam ortasında TBMM’yi güçlendirmek bulunuyor. Cumhurbaşkanının yetkilerinin de ‘biraz kısıtlanması’ öngörülüyor. Ancak, üniversitelere atamalar, diğer kritik bürokrasiye atama yapmak Cumhurbaşkanına bağlı olacak. Resmiyette partisiyle olan bağı da kesilecek. Böylelikle Cumhurbaşkanı yine güçlü olacak ama yetkilerinin bir kısmını TBMM’ye verecek, Milletvekillerinin istifa etmeden Bakanlar Kurulu’na girebilmesi de düşünceler arasında. İkincisi, yarı başkanlık sistemi. Bu sistemde yine Cumhurbaşkanını halk seçecek ama TBMM ve hükümet güçlü olacak.

Reklam

Ahmet Takan’ın yazısı