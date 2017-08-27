Ahmet Takan: Saray güvenlik önlemlerini kemikleştiriyor!

Cumhurbaşkanı onayı ile hükümlü takası düzenlemesi de kafamı çok karıştırdı. Türk vatandaşları hariç millî güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı’nın talebi, Adalet Bakanı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile hükümlüler başka bir ülkeye iade veya takas edilebilecek.

Kararnamede açıklık yok. Acaba düzenleme bundan sonrası için mi?..

Reklam

Aklıma, terör örgütü IŞİD’in, Türkiye’de düzenlediği ilk kanlı eylemi olarak kayda geçen, 1 jandarma, 1 polis ve 1 vatandaşımızın şehit olmasıyla sonuçlanan hain eylemi geldi. Biz sorsak cevap vermezler!.. IŞİD baskını sonucu esir düşen eski Musul Başkonsolosumuz ve şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Öztürk Yılmaz işin peşine düşse… Fena mı olur?.. Aydınlanırız belki!..

***

Yıldızlı ayraçlarla yazıyı böldüğüme bakmayın. Hepsi birbiriyle çok alakalı. Saray güvenlik önlemlerini kemikleştiriyor!..

Ahmet Takan’ın yazısı