Ahmet Takan: Saray çevreleri ‘Büyük kongreden sonra kapanma gelecek’ deyip duruyorlardı

Türkiye neden bu hale geldi?.. Akşam 21’den sonra evinde uykuya dalan ahaliyi korona belası yataklarında tek tek mi yakaladı?.. Yoksa gündüz mesaisi de yapıp –AKP kongre salonlarına polisiye tedbirler yüzünden giremediği için- lokanta ve kafelerde enselediği 5-10 kişiyi darma duman mı etti?.. O yüzden mi Avrupa rekoru kırdık?..

Size, bir sır vereyim mi?.. Kaç kere şahit oldum… AKP büyük kongresi gerçekleşmeden önce, saray çevreleri pervasızca, hiç utanıp sıkılmadan, milletle dalga geçercesine “Büyük kongre bittikten sonra kapanma gelecek. Ramazan’da da daha katı tedbirler alınacak” deyip duruyorlardı. Aynen dedikleri gibi de oldu!..

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‘Lebalep doldu’… Maksat hasıl oldu… Vatandaş salgından kırılmış mış… Hastaneler doluluktan patlamış mış… Yıkarsınız tüm suçu, lokantalara kafelere… Sürü bağışıklığı çoktan sağlanmış bir kere!..

Ahmet Takan’ın yazısı