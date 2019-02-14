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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Sabotaj ihtimalinden bahsediyorlar

İfade etmeliyim ki, askerî kaynaklarda derin bir kaygı var. Görüştüğüm gerek Genelkurmay kaynakları gerekse Kara Havacılık Komutanlığı kaynakları açıktan ifade edemeseler de “sabotaj” ihtimalinden bahsediyorlar, bu acı kaygıyı yaşıyorlar.

UH-1 tipi askerî helikopterlerin uzun yıllardır uçuş yaptığı gerçeğinin yanı sıra, peş peşe gelen kazalarda “sabotaj” ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

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Suriye sınırında, TSK’nın büyük temizlik için emir beklediğini de göz önünde bulundurursak gerçekten bu kaygı yabana atılamaz.

Ahmet Takan’ın yazısı

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