Ahmet Takan: Saat 01.00’de tüm partilerin afişlerini indirecek Erdoğan’ın resimlerini asacaklar

Peki, AKP son gün çaresi olarak neye başvuracak?..AKP, seçim karargahında görev yapan bir kaynağımdan bilgi aldım. Ankara için şunları söyledi;

“Cumartesiyi Pazar gününe bağlayan gece saat 01’den sonra tüm okulların önleri ve tüm bulvarlarda belediye, tüm partilerin afişlerini indirecek. Sonra sadece Tayyip Erdoğan’ın resimlerini asacaklar. Sandığa gidenlerin, son göreceği kişi o olsun istiyorlar. Böylelikle, Mehmet Özhaseki’yi değil reisi oylatalım diye karar aldılar. Özellikle, Sincan, Keçiören ve tüm taşra ilçelerde, tüm okul duvarlarında bu yapılacak. Kararsız seçmen bizim için çok önemli…”

Reklam

AKP’li kaynağımın anlattığı bu son dakika hamlesi, bence, sadece Ankara’da değil, başta İstanbul olmak üzere -iktidar açısından sıkıntılı- pek çok yerde uygulanabilir. Aman dikkat!.. Muhalefet adayları soğukkanlılıklarını kaybetmemeli. Provokasyon kokan tuzaklara düşmemeliler.

Ahmet Takan’ın yazısı