Ahmet Takan: Rusya ‘Bakın Türk ordusunu vuruyorum’ mesajını net şekilde verdi

Ankara, saldırın arkasındaki gerçek adresi biliyordu ama açık edemiyordu!.. Genelkurmay’da bir askeri kaynağımla görüştüm aynen şunları söyledi;

“Suriye rejimini Rusya salmış üstümüze. İdlib’deki 10 numaralı gözlem noktasına Suriye rejiminin yaptığı saldırı nokta atışları ile gerçekleşti. Rejim ordusu bu saldırıları Rusya’nın desteği olmadan yapamaz.”

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Peki,bunun değerlendirmesi ne?..

“Japonya’da toplanan G-20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile görüşmesinden önce bir tehdit mesajı. S-400’lere yönelik…’ Bir sapma olursa, Suriye’de askerlerinizi şehit ederim. İdlib’den ülkenize 3 milyon mülteci gönderirim’ diye.”

Genelkurmay karargahından aldığım bu değerlendirmelerin önemli eksik bir yanı var. Rusya, İsrail’deki üçlü toplantıda alınan karardan sonra “ben anlaşmaya bağlıyım. Bakın Türk ordusunu vuruyorum” mesajını net bir şekilde verdi. Hem de G-20 Zirvesi’nde fotoğraflar çektirilirken!..

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Ahmet Takan’ın yazısı