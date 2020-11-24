Ahmet Takan: Roller iyi bölüşülmüş bir kere!

Taa, işin başından beri roller paylaşılmıştı. Bu, ‘Bülent abi’ ile Erdoğan arasında sözde, görünürde ilk kavga mı? Hayır… Arşive girin bakın. Daha önceki kavgalar ve dilenen özürler şak diye ortaya çıkar. Nasıl olsa ahali kolayca unutuyor, bir de bakıyorsunuz ‘Bülent abi’ YİK üyesi oluyor. Bu satırlar kaleme alınırken Ankara kulislerinde Bülent Arınç’ın istifa edeceği konuşuluyor, papatya falına bakılıyordu. İstifa eder, etmez, hiç önemi yok. Bir süre sonra nasıl olsa unuturuz. İşler yoluna girdi mi, ‘Bülent abi’yi yine yüksek makamlarda görürüz. Roller iyi bölüşülmüş bir kere!..

Ha bir de, Dimyat’a giderken evdeki bulgurdan olma tehlikesi vardı. Erdoğan, ‘Bülent abi’ yi sözde döverken MHP ve Devlet Bahçeli’yi sakinleştirmeyi de ihmal etmedi. Eldeki bir kuş misali… Brüksel’de, Washington’da kapılar aralanıncaya kadar bu böyle devam eder. Çok git geller, çook ‘U’ dönüşleri görürüz. Ne kadar hazin ve acı bir tablo!.. Yine ‘Brüksel’in şefaatine’ kaldılar!..

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Ahmet Takan’ın yazısı