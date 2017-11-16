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Ahmet Takan: Rakka ve IŞİD gerçeğini görmek için BBC’ye mi ihtiyacınız vardı?

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ABD’de Başkan Yardımcısının randevusu defalarca ertelenen ve parklarda yere düşen Sonbahar yapraklarıyla  turistik gezi yaptırılan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı “Neler olmuş neler? BBC’de gördüm” diyerek açıklama yaptı. Güler misin ağlar mısın!

Bir soru daha:

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Rakka  ve IŞİD gerçeklerini görebilmeniz için İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye mi ihtiyacınız vardı?..

Yurtdışı faaliyetleri izlemek üzere kurulan ve son derece başarılı olan GES’in içini boşaltıp MİT’e devrettiniz. TSK’nın gözünü kör kulağını sağır ettiniz. Vebali sizin omuzlarınızda!.. BBC’den haber alıp zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmaya çalışan zihniyet  haydi hesap verin bakalım!.. MGK’da önünüze konulan IŞİD dosyalarını ne yaptınız?.. Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti mi!..

Ahmet Takan’ın yazısı

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