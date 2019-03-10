Ahmet Takan: Oslo’dan 31 Mart’a… Kara kaplı ajanda işlemeye devam ediyor!

Demek ki; millî kimliğimizin yeni tanımı yapıldı ve bir yerlerde hazır 31 Mart’ın geçmesi bekleniyor. Millî kimliğimizin, milliyetçiliğin ve vatandaşlığın tanımı mevcut anayasamızda açık açık yazdığına göre, seçim meydanlarını alt üst eden milliyetçilik kavgası bir şeylerin alt yapı çalışmaları… Yeni bir millî kimlik tanımına ihtiyacımız mı var?.. Varsa nedir bu?.. Türk kimliğimizi kaybettik de Erdoğan ve Bahçeli bize yeni bir nüfus cüzdanı mı hazırladı?.. Andımızın Danıştay kararı ile okullarda okutulmasına karar verildiği halde uygulanan yasağa MHP’nin sessiz kalması ve AKP’nin yanında yer alması çok manidar değil mi?.. Acaba, MHP ne kadar tehlikeli bir tuzağa alet edildiğinin hâlâ farkına varamadı mı?.. Sarayın kimliksiz danışmanlarının talimatlarına göre tivit atan ‘beka’ beyanatları veren doktor Devlet Bahçeli’nin karanlık arka odasını görebilen Allah’ın tek kulu yok mu?.. 31 Mart’tan sonra “ne mutlu Türk’üm diyene” diyemeyecek miyiz?

Oslo’dan 31 Mart’a… Kara kaplı ajanda işlemeye devam ediyor!..

Reklam

Ahmet Takan’ın yazısı

