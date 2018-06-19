Ahmet Takan: Önemli miktarda ÖSO’cunun Kandil’e çekileceği konuşuluyor

Bayramda neler oldu biliyor musunuz?…

1- Suriye’nin Haseke kentine 30 Fransız helikopteri ve çok sayıda koalisyon gücü askeri girdi.

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2- Haseke’nin Derik ilçesinde bir askeri akademi kuruldu ve koalisyon güçlerinden çok deneyimli eğitmenler, profesyonel PKK/YPG’li personel eğitmek için burada görevlendirildi.

3- Bayram sürecinde 200 silah yüklü TIR Rakka’ya geçirildi. Burada Irak’lı 100 civarında Şii milisin öldürüldüğü ve Irak Suriye sınırında PKK/YPG’ye geçmeyen sadece 6 kilometre sınır hattının kaldığı bildiriliyor.

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4- PKK/YPG, Afrin’i rejimin bilgisi dahilinde kuşatıyor

5- Ankara’nın derin kulislerinde El Bab, Afrin ve İdlip’ten önemli miktarda ÖSO’cunun Kandil’e çekileceği ancak ÖSO’cuların buna pek de istekli olmadığı konuşuluyor.

6- İran’ın Kandil’e yakın kendi sınırında çok sayıda kalekol kurduğu bildiriliyor. İran savunmaya hazırlanıyor.

7- ABD’nin Erbil’de hazırlıklarına dikkat çekiliyor. “Uzay mekiği bile iner” denilen Erbil havalimanındaki hazırlıklar, “ABD-İsrail, İran’a saldırıyı Kuzey Irak’tan mı yapacak” yorumlarına sebep oluyor.

Ahmet Takan’ın yazısı