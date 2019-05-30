Ahmet Takan: O anketçi Erdoğan’a dedi ki; ‘Ekrem, hata yapmazsa kazanır’

Doğal olarak, çok merak ettiğiniz, tekrarlanacak İstanbul seçimi ile ilgili de bir kulis notu aktarayım;

Saraya çok yakın bir anketçi, son yaptığı saha çalışmasını Erdoğan’a sundu. Ankete göre Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın 3 puan önünde. O anketçi Erdoğan’a dedi ki; “Ekrem, hata yapmazsa kazanır“.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 23 Haziran’a 2 hafta kala İstanbul’a gidip Ekrem İmamoğlu’nun seçim çalışmalarına katılacağını duydum. Dilerim, Mansur Yavaş, kimsenin bulunmadığı bir odada Ekrem İmamoğlu’na tecrübelerini anlatıp ona bazı tavsiyelerde bulunur. Hatta bunu son 2 haftayı beklemeden yapar!..

Ahmet Takan’ın yazısı