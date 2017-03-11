Ahmet Takan: Neyin kafasını yaşıyorsun sayın rektör?

Neyin kafasını yaşıyorsun Sayın Rektör?

Şırnak Üniversitesi’ni, eş, dost, akraba çiftliğine çevirdiğin söyleniyor. İdilli olmandan dolayı üniversiteyi köylülerinle doldurduğun konuşuluyor. Hak ediyorsa, görevinin adamıysa İdilli olmalarına bir şey diyeceğim yok. Ama o üniversitede Ayaşlının da hakkı var.

Üniversitede ve Şırnak’ta, perde ihalelerine kadar bir takım alış veriş işlerinde kayırmacılık ve İdil’e kıyak iddiaları ayyuka çıkmış. Gerçekten, devletin kuruşunu esirgemediği bir üniversitenin kasasının başına öz kardeşini getirdin mi? Yoksa bu sadece bir soyadı benzerliği mi?

Sayın Rektör, iddialar arasında konuşulan ‘yeğen’lerinizden sadece ikisine yer vereceğim;

1- İktisat bölümünde yüksek lisans yapan ‘yeğeniniz’ Dersim Nas için, yüksek lisans sınavı öncesinde kibar ve anlaşılır (!) bir dille başarılı olması için ricacı oldunuz mu?..

2- ‘Yeğen’iniz Şahin Nas’a üniversitede araştırma görevlisi kadrosu verdikten sonra doktora yapması için Mersin Üniversitesi’ne yolladınız mı?

Bazı politik süreçlerin hatırına öğrenciler arasında yapıldığı iddia edilen kayırmacılıkların ayrıntısına giremeyeceğim. Sayın hoca, Ankara hatır gönülden dolayı kulağının üstüne yatabiliyor ama daha büyük bir gerçek var; mızrak çuvala sığmıyor!

Ahmet Takan’ın yazısı