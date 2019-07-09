Ahmet Takan: Neden Davutoğlu, Babacan’ı istemez? Babacan gibi Bilderberg’e gitmedi de ondan

Ahmet Davutoğlu’nun Ali Babacan ve Abdullah Gül tarafından istenmediğini ifşa eden ‘O AKP’li isme’ ulaştık. Bakın!..Neler söyledi…

“Neden Davutoğlu, Ali Babacan’ı istemez?..Ali Babacan gibi Bilderberg’e gitmedi de ondan. Daha millî kalıyor. Davutoğlu, hatalı bir takım uygulamalar yapmış olabilir. Hatalı olmak başka bir şey, suç işlemek başka bir şey. Suç işlemek demek yolsuzluk yapmak, liyakatsiz atama yapmak, buna benzer işlerdir. Baktığınız zaman hatalı olabilir. Hata yapmıştır. Bana göre hatadır, size göre değildir. Size göre hatadır, bana göre değildir. Bu değişir. Ama tekrar söylüyorum, hatalı olmak başka, suçlu olmak başkadır.

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Davutoğlu, ‘daha İslamcı kalıyormuş’ deniyor. Böyle şey olur mu?.. Bir kere bunu söyleyenler İslamiyet ile siyasal İslamcılığı birbirine karıştırıyorlar. Bunları söyleyenler, Davutoğlu’nun yaptıklarını yapmıyorlar mı? Yapıyorlar ama neden bunu söylüyor?.. Mesele bu. Davutoğlu için bir şey bulunmak mı isteniyor, anlamadım ki? Babacan istifa etmişse bu başka konu. Babacan, daha çok farklı bir çizgide gidiyor. Bunun nedeni, Abdullah Gül ve Beşir Atalay’ın çizgisinin etkisinde kalmasından kaynaklanıyor… “

Ahmet Takan’ın yazısı