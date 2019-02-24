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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: Ne seçimler izledim, böylesine gergin ortama hiç tanıklık etmedim

Onca yıllık gazetecilik hayatımda ne seçimler izledim!… Böylesine gergin ortama hiç tanıklık etmedim. Sadece belediye başkan adaylıkları için yaşanan kapışmaları, sahadaki çirkin siyaset dilinden bahsetmiyorum. Hiçbir mahalli seçimde belediye meclis üyelikleri için bile böyle bir çekişme görmedim. Tüm siyasi parti genel merkezlerinden edindiğim  ortak izlenime göre, kan gövdeyi götürdü desem abartmış olmam. 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinin- sonuçları ile beraber- siyasi tarihimize koltuğun bekası seçimleri olarak not düşüleceğinden kuşkum yok!..

Bu bir sıradan belediye seçimi. Dünyanın sonu mu gelecek?.. Hayır!.. Peki bu kadar gerginlik niye?.. Cevabı esasında çok net… Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşıyayız da ondan. Artçıları önce gelen bir deprem!..

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