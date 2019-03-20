Ahmet Takan: Ne Babacan, ne Davutoğlu…

AKP içinde tepkili, iri dişli bir muhalif kadro oluştu. Erdoğan, bunu çok yakından takip ediyor. Bu kadro da 31 Mart sonuçlarını bekliyor, ona göre hareket edecek.

İktidar içinde önemli bir isimle geçenlerde konuşuyordum, “Ne Davutoğlu ne de Babacan… Onlardan hiçbir şey olmaz. Tayyip bey de bunu çok iyi biliyor. ‘Gelin buraya’ dese ikisi de koşar gider. Başka şansları mı var?.. Abdullah Gül’den hiçbir şey çıkmayacağını artık herkes net olarak gördü. İnanamayacağın, çok genç ve sürpriz bir isim hazırlanıyor. Erdoğan’a alternatif yapı AKP içinden geniş bir oluşumu kapsayarak çıkacak” dedi.

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Çok kurcaladım, “genç ve sürpriz isim” hakkında bilgi alamadım. “Hep beraber bekleyelim bakalım…” demekle yetindi.

Ahmet Takan’ın yazısı