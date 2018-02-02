Ahmet Takan: MHP’li başkanlara ‘Erdoğan’ı davet edin’ talimatı gitti

AKP Genel Başkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde MHP’li belediyeleri ziyaret edecek. Ama bu iş, sanki MHP’li belediye başkanlarının daveti ile gerçekleşmiş görüntüsü ile yapılacak.

Saray, başta büyükşehirler olmak üzere MHP’li belediye başkanlarına “Erdoğan’ı davet edin” şifahi talimatı verdi. R. Erdoğan gelen davet üzere Adana, Isparta başta olmak üzere MHP’li Belediyelerin bulunduğu illerde toplu açılış törenleri yapacak ardından da MHP’li belediye başkanlarını makamlarında ziyaret ederek fotoğraf verecek.

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