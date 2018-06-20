Ahmet Takan: ‘Menbiç’e girdik’ diye Türk askerini Sacur Çayı etrafında gezdireceksin

Gizli gizli bir şeyler mi içiyorlar?.. Bu nasıl bir ruh hali? Neyin sarhoşluğu?… Vallahi anlayamıyorum!…

ABD ile yaptığın gizli kapaklı mutabakat çerçevesinde, Türk askerini Kandil’in eteklerinde gezdireceksin, “Kandil operasyonu” diye naralar atacaksın… “Menbiç’e girdik” diye Türk askerini Sacur Çayı etrafında yine ABD’nin kontrolünde ve müsaade ettiği kadarıyla devriye gezdireceksin… Sonrada Başbakan Binali Yıldırım da diyecek ki;

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“Kobani, Kamışlı, Haseke bu bölgelerde de maalesef şu anda PKK’nın uzantısı PYD/YPG ciddi anlamda ABD’nin de silah desteğiyle güçlü duruma geldi. Bundan sonraki hedef, o bölgeleri de güvenli bölge haline getirmek.”

Peki nasıl yapacaksınız bunu?.. Menbiç’e girdiğiniz gibi mi?.. Kandil’e yaptığınız operasyon gibi mi?.. Fırat’ın doğusundan neden hiç bahsetmez oldunuz?..

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Ahmet Takan’ın yazısı