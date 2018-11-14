Ahmet Takan: Melih Gökçek, Bahçeli’ye ne kadar teşekkür etse azdır

AKP’nin Keçiören adayı da neredeyse kesin gibi; Turgut Altınok…

Trabzon’da Belediye Başkanı değişiyor. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu aday gösterilmeyecek. Merkez ilçe (Ortahisar) Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ön plana çıkıyor.

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Samsun’da Canik Belediye Başkanı Osman Genç, şanslı adaylar arasında ismi sıralanıyor.

Saray kaynaklarım çok iddialı… “Sincan’da Osman Gökçek aday gösterilecek” diyorlar… Anlatılanlara göre, Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek için özel bir talebi olmamış.

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Doktor Devlet Bahçeli’nin “adayımız Melih Gökçek” diye ortalığı karıştırmasının nedeni şimdi daha iyi anlaşılıyor. Gizli/açık ziyaretlerin arkasından sosyal medyada yayınlanan poz poz Devlet Bahçeli/Osman Gökçek fotoğraflarının nedeni de… Melih Gökçek, Bahçeli’ye ne kadar teşekkür etse azdır!..

Ahmet Takan’ın yazısı