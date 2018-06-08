Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Takan: McGurk, Menbiç mutabakatı çerçevesinde ‘öz yönetim’in detaylarını açıkladı mı?

Bölgedeki güvenlik kaynaklarıyla yaptığımız görüşmelerden sonra bazı soruları da gündeme getirelim;

1- Geçtiğimiz hafta, Suriye’de PKK/YPG sözde yöneticileri ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump’ın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi, PKK sever, Brett McGurk, Barzani ile de görüşüp neler vaat etti?..

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2- McGurk, terörist elebaşlarına, “Menbiç konusunda Türkiye’ye paralel açıklamalar yapın” dedi mi?..

3- McGurk, katillere El Bab, Cerablus ve Sincar için ne sözler verdi?..

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4- McGurk, “Menbiç mutabakatı” çerçevesinde “öz yönetim”in detaylarını açıkladı mı?..

5- Kerkük mevzuu ne durumda?..

“Kentleri halklar yönetsin” öyle mi?.. Ciciş kalemşorlar ve de ekran sunucuları!.. Sorun bakalım paket uzmanlarınıza ne cevap verecekler?..

Ahmet Takan’ın yazısı 

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