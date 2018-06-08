Ahmet Takan: McGurk, Menbiç mutabakatı çerçevesinde ‘öz yönetim’in detaylarını açıkladı mı?

Bölgedeki güvenlik kaynaklarıyla yaptığımız görüşmelerden sonra bazı soruları da gündeme getirelim;
1- Geçtiğimiz hafta, Suriye’de PKK/YPG sözde yöneticileri ile bir araya gelen ABD Başkanı Trump’ın IŞİD ile mücadele özel temsilcisi, PKK sever, Brett McGurk, Barzani ile de görüşüp neler vaat etti?..
2- McGurk, terörist elebaşlarına, “Menbiç konusunda Türkiye’ye paralel açıklamalar yapın” dedi mi?..
3- McGurk, katillere El Bab, Cerablus ve Sincar için ne sözler verdi?..
4- McGurk, “Menbiç mutabakatı” çerçevesinde “öz yönetim”in detaylarını açıkladı mı?..
5- Kerkük mevzuu ne durumda?..
“Kentleri halklar yönetsin” öyle mi?.. Ciciş kalemşorlar ve de ekran sunucuları!.. Sorun bakalım paket uzmanlarınıza ne cevap verecekler?..